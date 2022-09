Raccolta differenziata, Augusto: "Servizio indispensabile ma è stato un flop"

Baldo Augusto, imprenditore licatese che nei giorni scorsi ha annunciato di voler valutare seriamente la possibilità di candidarsi a sindaco nel giugno del 2023, interviene sulla raccolta differenziata a Licata e sull’emergenza sanitaria provocata dai rifiuti presenti in ogni strada.

“E’ inutile girarci attorno – dice Augusto – il servizio di raccolta dei rifiuti, differenziata compresa, a Licata si è rivelato un flop. Basta farsi un giro, soprattutto nelle periferie e nelle zone di mare, per verificare che siamo letteralmente sommersi dalla spazzatura. Ma stiamo pensando a possibili soluzioni per il futuro?”.

Augusto prosegue: "La differenziata è fondamentale, e indietro non si torna, ma a mio modo di vedere bisogna prendere ad esempio le città in cui il servizio, ormai da decenni, funziona. Penso al nord Italia, ma anche a tanti centri del Sud. Serve introdurre il sistema della premialità, con i cosiddetti “Cassonetti Intelligenti”, semplici contenitori con apparecchiature elettroniche che garantiscono ottimi risultati. Ogni cittadino ha una card che usa una volta giunto nell’isola ecologica: inserisce la card, deposita i rifiuti differenziandoli e per ogni chilogrammo di prodotto conferito ottiene uno sconto sulla tassa dei rifiuti".