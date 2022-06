Parcheggi in centro, fino al 25 settembre scatta il disco orario nei giorni feriali

Gestione della viabilità, istituita una zona di sosta a tempo in corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la piazza Progresso e la piazza Elena e tra la piazza Elena e la via Martinez, nel periodo compreso tra il 13 giugno ed il 25 settembre 2022, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 di tutti i giorni feriali.

La decisione è stata presa dal comandante della polizia municipale di Licata Giovanna Incorvaia.

"A partire dal 26 settembre 2022 e fino ad eventuale modifica - dice una nota - la zona di sosta regolamentata resterà attiva per gli stessi tratti viari e con le stesse modalità. A variare, di un’ora, sarà soltanto l’orario pomeridiano che dalle 16 alle 20 permetterà la

sosta a tempo per trenta minuti, con l’esposizione del disco orario sempre per tutti i giorni feriali".