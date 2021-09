Lavori alla scarpata di via Alotto, ecco come cambia il traffico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La dott.ssa Giovanna Incorvaia, responsabile della P.O. del Dipartimento 4 Polizia Municipale, rende nota, con ordinanza n° 188 del 24 settembre 2021, la nuova disciplina veicolare per lavori di messa in sicurezzadi un tratto di via Nestore Alotto (già via Garibaldi) e di una parte della sottostante scarpata fino a via Guglielmo Marconi.

Nel dettaglio, l’ordinanza dispone l’istituzione del divieto di transito in via Guglielmo Marconi nel tratto compreso tra la via Leffa e la via Barrile, dal 24 settembre 2021, nella fascia oraria 00-24, fino al completamento dei lavori e della messa in sicurezza dei luoghi interessati.

La ditta avrà l'obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari (segnaletica, segnalazione e recinzione degli scavi, fanali luminosi per la segnalazione nelle ore notturne) al corretto svolgimento dell'attività di messa in sicurezza e alla tutela della pubblica incolumità così da garantire il libero accesso ai residenti e il normale e sicuro flusso veicolare nella zona interessata dai lavori.