Villa Regina Elena, ecco un parco giochi inclusivo

A Licata nasce uno dei primi parchi giochi inclusivi della Sicilia. I lavori sono in corso nella villa comunale “Regina Elena”, che diventerà, nelle intenzioni dell'amministrazione, un luogo accogliente e sicuro per i più piccoli e consentirà l’accesso all’area giochi anche ai bambini diversamente abili.

“Si tratta - è il commento del sindaco e della giunta, diffuso dall'ufficio stampa dell'ente - di un bellissimo progetto, ormai in via di realizzazione, fruibile anche ai bambini con difficoltà motoria. Il cemento serve da supporto alla pavimentazione in gomma antitrauma e renderà possibile l’accesso all’area giochi e la fruibilità anche a chi è in sedia a rotelle, compresa la giostra”.