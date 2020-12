Arriva l'ok dalla Regione, finanziato con 59mila euro parco giochi inclusivo nella villa Elena

"Abbiamo ottenuto il finanziamento del progetto per un parco giochi inclusivo nella villa Elena, certamente un bel regalo di Natale per la nostra città: abbiamo ottenuto, in particolare, un finanziamento dall’assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione siciliana per l’importo di € 59.472".

Lo ha annunciato l'assessore alle Pari opportunità del Comune, Violetta Callea. "Il progetto, che abbiamo presentato a ottobre dell'anno scorso - spiega -, prevede la la fornitura e allestimento dei giochi destinati a tutti i bambini e il rifacimento della pavimentazione con gomma anti-trauma e anti-caduta. Si tratta di interventi che permetteranno ai bambini con difficoltà di divertirsi con i loro coetanei in modo da favorire la socializzazione ed il gioco in autonomia e consentiranno di migliorare la qualità della vita dei minori con difficoltà motorie e sensoriali, assicurando agli stessi l’accesso e la partecipazione ad attività ludiche, ricreative e del tempo libero, facilitando così l’interazione sociale e favorendone al contempo l’inclusione sociale ed innalzandone il livello di partecipazione, permettendo di affermare in concreto il diritto di tutti i bambini al gioco all’aria aperta".