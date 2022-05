La festa di Sant'Angelo entra nel vivo: ecco il percorso della sfilata dei "Muli parati"

La festa di Sant'Angelo entra nel vivo e si iniziano a prendere i provvedimenti necessari per scongiurare problemi alla viabilità e alla sicurezza cittadina.

Il servizio di Protezione civile del Comune di Licata ha infatti redatto il piano di emergenza per i festeggiamenti, individuando il percorso della tradizionale sfilata dei muli parati, dei carretti, e delle carrozze d’epoca, che domani, dalle 9 alle 13 attraverserà le principali vie cittadine.

Tutto è contenuto in un'apposita ordinanza del sindaco Giuseppe Galanti. I trenta partecipanti iscritti al corteo dovranno seguire un percorso specifico: Piazzale Baldoni (area di raccolta, formazione ed avvio del corteo), ponte Giovanni Paolo II, via Mazzini, corso Italia, corso Serrovira, via Buccari, via Stazione Vecchia, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, piazza Della Vittoria, piazza Attilio Regolo, via Principe di Napoli, via Barrile, via Guglielmo Marconi, Piazza Progresso, corso Vittorio Emanuele, piazza Elena, via San Francesco, piazza Sant’Angelo (per il deflusso a fine manifestazione).