"Denominazione comunale di origine", ecco come iscriversi on line

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Assessore alle Attività Produttive Giuseppe Ripellino rende notoa tutte le imprese agricole, artigianali e commerciali nonché agli enti e alle associazioni che svolgono attività inerentiallaproduzione e alla commercializzazione dei prodotti tipici del territorio licatese che è possibile ottenere l’iscrizione nel registro De.C.O.

La DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) rappresenta un’importante opportunità per il recupero, la salvaguardia e la promozione delleproduzioni ad alto valore storico della tradizione locale come i prodotti tipici, i prodotti dell’artigianato, le ricette legate alla tradizione e le feste rappresentative di aggregazioni popolari.

<<La denominazione comunale di origine,- dichiara l’Assessore Ripellino -essendo uno strumento di tutela, promozione e valorizzazione delle eccellenze locali, rappresenta una svolta per il nostro territorio.Come Amministrazione Comunale abbiamo fin dall’inizio dato segnali chiari e decisi: la storia, la cultura e le tradizioni di questa città devono essere salvaguardate e maggiormente rivalutate. Tramite questo strumento - conclude Ripellino -saremo in grado di valorizzare i prodotti tipici e gli eventi della tradizione del nostro territorio.

Per prendere visione del Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari locali e per ottenere l’iscrizione nel registro De.C.O. a breve sarà disponibile sul sito internet del Comune www.comune.licata.ag.it la documentazione necessaria:

-copia della richiesta di iscrizione alla De.C.O.

- copia della domanda fatta da un soggetto terzo che segnala un prodotto o un’azienda per l’inserimento nel registro De.C.O.

Per ulteriori informazioni è necessario rivolgersi all’Ufficio Attività Produttive sito in contrada Olivastro, telefono: 0922-893888.