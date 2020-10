Convocato il consiglio comunale in videoconferenza, 6 punti all'ordine del giorno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Seppure a distanza, mediante videoconferenza, così come disposto dai vigenti decreti emanati dal Governo centrale nell'ambito delle iniziative per il contenimento dl Covid 19, il Presidente Giuseppe Russotto ha convocato il Consiglio comunale per il giorno 29 ottobre 2020, alle ore 18,00.

Sei i punti posti all'ordine del giorno.

Subito la nomina degli scrutatori e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti (punto primo), il civico consesso sarà chiamato ad approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2021/2022 e relativo elenco annuale (punto secondo).

Quindi si passa alla trattazione di tre punti relativi al riconoscimento altrettanti debiti fuori bilancio, per completare i lavori con l'esame ed approvazione del regolamento istitutivo della Consulta Giovanile Comunale