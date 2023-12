Solidarietà, la confraternita di San Girolamo dona generi alimentari alle famiglie bisognose

Cinquanta pacchi con generi alimentari saranno consegnati dalla Confraternita di San Girolamo della Misericordia, attraverso il Clero di Licata, ad altrettante famiglie bisognose.

“Ormai da diversi anni assicuriamo questo tipo di sostegno - spiega il governatore della Confraternita Angelo Gambino - . E’ il nostro modo concreto di essere presenti sul territorio svolgendo azioni precise in un momento di crisi economica che ha messo in ginocchio il nostro territorio il più povero in Italia. Il nostro impegno è costante e dura tutto l’anno e non si limita alla celebrazioni del Giovedì e Venerdì Santo. Questa iniziativa – ha spiegato il massimo esponente dell’importante istituzione religiosa licatese – si aggiunge a quelle già intraprese in altri settori della vita sociale primo fra tutte quelle culturali”.

La consegna dei 50 pacchi avverrà nelle prossime ore ai parroci licatesi per poi essere distribuiti alle famiglie.