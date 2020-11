Il Comune ha messo in vendita i suoi "gioielli", la commissione valuta tutte le buste

Il Comune di Licata mette in vendita i suoi immobili per fara cassa. Sono diciassette, in tutto, le buste, con relativa offerta di acquisto, arrivate all’ente.

Al termine della procedura, la commissione ha stabilito che per tre delle richieste presentate, si darà luogo all’aggiudicazione definitiva a seguito della pubblicazione del verbale.

Per le altre, invece, essendovi un diritto di prelazione al proprietario originario, è necessario interpellarli prima di procedere all'aggiudicazione.