"Licata città sicura", vertice al Comune dei componenti della cabina di regia

Dopo i primi incontri di carattere analitico ed organizzativo, entra nel vivo l’attività della "cabina di regia", costituita alla prefettura di Agrigento, per l’attuazione del “Patto per la sicurezza urbana – Licata sicura”, sottoscritto nell’ottobre scorso tra il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ed il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti.

Oggi i componenti della "cabina di regia", costituita da rappresentanti delle forze di polizia, dal comandante della polizia locale, da referenti della Curia arcivescovile e dell’Ufficio scolastico provinciale, e coordinata dal dirigente dell'area ordine e sicurezza pubblica della prefettura, hanno incontrato al Comune i rappresentanti di molte associazioni, della società civile e degli istituti scolastici, disponibili ad essere coinvolti nelle iniziative da mettere in campo.

Presenti tutti i dirigenti scolastici, rappresentanze di Caritas, Azione cattolica, club services, scout ed ex scout adulti, associazioni pensionati delle forze di polizia, Marinai d’Italia, Pro loco, e numerose associazioni di volontariato e Cittadinanza attiva che si sono confrontati sulle tematiche, "facendo emergere - si legge in una nota della prefettura - criticità e proposte in assoluto spirito costruttivo".

E stata pienamente condivisa, sempre secondo quanto fa sapere la prefettura, la proposta di fare emergere le istanze "dal basso" sollecitando innanzitutto i giovani, attraverso la Consulta giovanile e gli organismi intermedi, e gli studenti, attraverso le scuole, nel proporre i temi da trattare in un primo incontro pubblico con la cittadinanza, da tenersi nel prossimo mese di aprile nella villa comunale, in forma di Agorà di confronto e condivisione degli obiettivi e delle attività da mettere in campo".