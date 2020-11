Bando periferie, il Comune di Licata approva progetto di 910mila euro per il PalaFragapane

Via libera ai lavori per l'adeguamento del palazzetto dello sport "Fragapane" di Licata. Il settore Lavori pubblici ha dato l'ok al progetto, approvato "in linea amministrativa", con cui - in sostanza - si dà adesione al bando "Sport e periferie 2020" che prevede l'erogazione di finanziamenti per la manutenzione delle strutture sportive.

Nel dettaglio l'importo complessivo del progetto ammonta a 910mila euro di cui 210mila a carico del Comune a titolo di compartecipazione. Le opere prevedono, fra le altre cose, il rifacimento degli impianti elettrici e antincendio, la sistemazione del parquet e degli infissi, la tinteggiatura e il rifacimento delle parti ammalorate.