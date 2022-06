"Personale comunale capro espiatorio", i sindacati chiedono Consiglio urgente

"Personale comunale capro espiatorio per le condizioni del Comune", Cisl Fp, Fp Cgil, Uil, Csa e Ugl chiedono Consiglio comunale urgente a Licata.

"Ingiuste e inopportune critiche ai dipendenti comunali": i sindacati Cisl Fp, Fp Cgil, Uil, Csa e Ugl protestano con sindaco e Consiglio comunale: “Lavoratori usati come capro espiatorio delle condizioni in cui versa il Comune, serve una seduta d’aula chiarificatrice”.

I segretari Salvatore Parello, Enzo Iacono, Fabrizio Danile, Ernesto Marchese ed Ernesto Lo Verso, in una dura lettera, hanno fortemente stigmatizzato le posizioni prese da Amministrazione comunale, consiglieri comunali e dal segretario generale Tartaglia durante due sedute, in particolare, dei lavori dell'aula del 2 maggio e 1 giugno.

In particolare il primo cittadino ha parlato di “fatti non sopportabili” che la segretaria avrebbe subito da parte dei dipendenti comunali, così come la stessa dottoressa Tartaglia ha ribadito in modo esplicito: "Il problema non sono io… il generale senza soldati non fa nulla e il problema è che mancano i soldati…. Se l’esercito mette le mine per fare saltare in aria.. Ebbè il gioco non vale la candela. Tutto diventa inutile, improduttivo, non si raggiungono gli obiettivi".

“I dipendenti comunali meritano rispetto per il lavoro che da anni e sotto organico svolgono in condizioni oggettive e logistiche pietose, in assenza di ogni benché minimo percorso di aggiornamento formativo, privi di alcun punto di riferimento direzionale, con carichi di lavoro disparati e palesemente eccessivi - affermano i sindacati -. Un amministratore non dovrebbe confondere né assimilare il ruolo del factotum con quello dei dipendenti che sono, invece, il cuore pulsante dell’intera macchina amministrativa".