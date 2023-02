Elezioni 2023, si scaldano i motori: Angelo Balsamo presenta le sue liste

A Licata si scaldano i motori in vista delle elezioni amministrative che si terranno il 28 e il 29 maggio prossimi.

A presentare le sue liste è stato oggi l’ex sindaco Angelo Balsamo: si tratta delle compagini civiche Forza Licata, Noi e Insieme per Licata. Un elenco che potrebbe non essere concluso, dato che nei prossimi giorni altre forze politiche potrebbero arrivare in sostegno dell'avvocato.

L'altro candidato a sindaco ufficiale al momento è Giuseppe Montana, dirigente del comando di polizia municipale a Gela che sarà sostenuto da liste civiche raccolte sotto il nome di "SìAmo Licata".

L'elenco comunque potrebbe non essere terminato: altre forze politiche stanno conducendo serranti interlocuzioni in questi giorni per individuare potenziali nuovi candidati.