Accoglienza e scuola, il Comune lancia il concorso: “L'integrazione dei migranti nel tessuto sociale”

Al fine di sensibilizzare gli studenti al tema della sensibilizzazione e dell'accoglienza, l'Amministrazione comunale, sotto la guida del Sindaco Giuseppe Galanti e con il coordinamento dell'assessore alla Pubblica Istruzione, Violetta Callea, ha indetto un concorso, rivolto agli studenti di tutte le scuole superiori e medie inferiori della Città, , sul tema: “L'integrazione dei migranti nel tessuto sociale”.

Per meglio lanciare l'iniziativa, la delegata alla pubblica istruzione, accompagnata dal responsabile dell'Ufficio Europa, Carmelo Occhipinti, si è recata presso gli uffici di rpesidenza dei suddetti istituti, dove è stata ricevuta dai dirigenti scolastici, per presentare il concorso che il Comune ha bandito quale titolare del progetto “Siproimi” in collaborazione con il soggetto attuatore, cioè la Cooperativa “Sole”.

“Fin dal 2014 – spiega l'ass. Callea – la nostra città è titolare del progetto “Siproimi” teso all'accoglienza integrata dei migranti, progetto che, nel corso degli anni, ha sviluppato attraverso vari percorsi formativi, lavorativi, laboratori artistici ed integrazione nel tessuto sociale.

Per questo motivo, per il secondo anno consecutivo, abbiamo voluto organizzare, nel rispetto delle indicazioni date da detto progetto, un concorso intitolato “L'integrazione dei migranti nel tessuto sociale”, con l'obiettivo di alimentare negli studenti, il rispetto e la conoscenza dell'altro, avviando un percorso di riflessione sulla ricchezza che l'incontro e il dialogo interculturale sviluppano allo scopo di favorire l'integrazione nel tessuto sociale.

Il concorso è aperto a classi di studenti delle scuole superiori e medie inferiori, coordinate da un proprio insegnate di riferimento>>