L’Aica avvia i lavori in via Mogadiscio, ecco come cambierà il traffico

In via Mogadiscio l'Azienda idrica comuni agrigentini ha avviato i lavori di manutenzione che interessano il tratto compreso tra la via merca e la via Dessiè. Per questo è stata emanata un'apposita ordinanza che modifica il traffico veicolare nella zona. Lo ha reso noto Giovanna Incorvaia, responsabile della del Dipartimento 4 della polizia municipale.

Istituito, in particolare, il divieto di transito veicolare nella zona interessata a partire da oggi, 28 febbraio, fino al 3 marzo nella fascia oraria 00-24. Il traffico veicolare sarà deviato su via Merca e su Via Malta bypassando il tratto interdetto al traffico. È autorizzato il transito pedonale che deve essere garantito in totale sicurezza per la tutela della pubblica e privata incolumità.

La ditta avrà l'obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari (segnaletica, segnalazione e recinzione degli scavi, fanali luminosi per la segnalazione nelle ore notturne) al corretto svolgimento dell'attività di messa in sicurezza e alla tutela della pubblica incolumità nella zona interessata dai lavori, così da garantire, in ogni caso, il libero accesso ai residenti.