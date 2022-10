Teatro comunale Re Grillo, avviati i lavori per aumentare l’efficienza energetica

Tutto pronto per i lavori, al teatro comunale “Re Grillo” di Licata per renderlo energeticamente più efficiente. Si rifarà l’impianto di climatizzazione nel piccolo gioiellino liberty nel cuore della città.

L’intervento comincerà la prossima settimana e terminerà in primavera. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Licata Giuseppe Galanti e l’assessore ai beni culturali Violetta Callea.

”L’insieme degli interventi predisposti - dicono – ha come fine principale quello di consentire al teatro comunale Re Grillo, uno dei simboli liberty della nostra comunità, di essere un luogo più sicuro e confortevole, capace di ospitare produzioni teatrali di un certo spessore in qualsiasi periodo dell’anno. Finalmente, dopo aver risolto alcune problematiche legate alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione, la prossima settimana, la ditta aggiudicataria dell’appalto darà avvio ai lavori per l’efficientamento energetico della struttura. Sono previsti interventi in tutto l’edificio, platea, palcoscenico e corridoi, con rifunzionalizzazione dell’impianto di climatizzazione per il riscaldamento e il raffrescamento di tutti gli ambienti, ma anche lavori manutentivi riguardanti la sistemazione degli intonaci ammalorati e la sostituzione o levigatura del parquet danneggiato. Il teatro Re Grillo sarà in questo modo reso più funzionale e maggiormente fruibile sia dagli spettatori che per tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della macchina teatrale”.