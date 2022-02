Lavori di manutenzione in via Marotta, ecco come cambierà il traffico

La via Marotta sarà interessata da alcuni interventi di manutenzione che prevedono la modifica al traffico veicolare nel tratto compreso tra via San Paolo e via Pontillo.

Tali modifiche saranno in vigore nella giornata del 26 febbraio dalle 7 alle 12 per con consentire lo svolgimento dei lavori da parte della ditta "Chianta". A darne notizia è stato il Comune di Licata con un'apposita ordinanza firmata da Giovanna Incorvaia, responsabile del Dipartimento 4 di polizia municipale.



La ditta che eseguirà i lavori avrà l'obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari (segnaletica, segnalazione e recinzione degli scavi, fanali luminosi per la segnalazione nelle ore notturne) al corretto svolgimento dell'attività di messa in sicurezza e alla tutela della pubblica incolumità nella zona interessata dai lavori. Allo stesso modo garantirà, in ogni caso, il libero accesso ai residenti.