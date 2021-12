Lavori di manutenzione stradale in via Palma, ecco come cambia il traffico

Lavori di manutenzione stradale in via Palma e conseguente modifica al traffico veicolare per consentire agli operai di eseguire l’intervento più agevolmente e in piena sicurezza.

Nella giornata di giovedì 23 dicembre, dalle 8 alle 13, sarà istituito il divieto di transito veicolare in via Palma, nel tratto compreso tra l’innesto della strada statale 115 e l’intersezione con la via Fiume Vecchio, autorizzando il senso unico alternato regolamentato da semafori.

Le disposizioni sono contenute in un’apposita ordinanza firmata dalla responsabile della posizione organizzativa del Dipartimento 4 di polizia municipale Giovanna Incorvaia.

Il divieto interesserà la porzione di carreggiata interessata dai lavori.