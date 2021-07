Lavori alla linea ferroviaria in prossimità del passaggio a livello, rivoluzionato il traffico in corso Umberto

Le nuove disposizioni che riguardano la viabilità nella zona interessata dall'intervento di manutenzione rimarranno in vigore per 3 giorni. Il sindaco Galanti ha predisposto una specifica ordinanza

Traffico rivoluzionato per tre giorni in corso Umberto I. E' stata infatti emessa un'apposita ordinanza del sindaco Giuseppe Galanti, in particolare le numero 60 del 30 luglio 2021, che dispone la nuova disciplina veicolare per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione della sede ferroviaria in prossimità del passaggio a livello ad opera della ditta COGEN s.r.l.

Nel dettaglio l’ordinanza dispone, a partire da martedì 3 agosto a giovedì 5 agosto, tra le 9 e le 17, l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione in corso Umberto I nel tratto compreso tra il civico 152 e l'intersezione con corso Argentina.

Inoltre nei giorni 4 e 5 agosto, sempre dalle 9 alle 17, stessi divieti in via Dogali nel lato dove insistono i numeri civici dispari.

"La ditta - si legge in una nota del Comune - avrà l'obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari (segnaletica, segnalazione e recinzione degli scavi, fanali luminosi per la segnalazione nelle ore notturne) al corretto svolgimento dell'attività di messa in sicurezza e alla tutela della pubblica incolumità, così da garantire il libero accesso ai residenti e il normale e sicuro flusso veicolare nella zona interessata dai lavori".