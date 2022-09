Lavori in corso in via Barrile, ecco come cambierà il traffico

Via a lavori di manutenzione urgenti da parte di Aica, chiusa la via Barrile nel tratto compreso tra la via Marco Polo e la via Vespucci, dal 27 al 30 settembre 2022 e comunque fino ad ultimazione dei lavori.

A renderlo noto, con ordinanza, è il Comune di Licata. Il provvedimento dispone l'istituzione del divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di via Caboto nel tratto compreso tra la via Marco Polo e la via Vespucci, su entrambi i lati di via Vespucci nel tratto compreso tra la via Caboto e la via Barrile e l'istituzione del divieto di transito per i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate, dal 27 al 30 settembre 2022 e comunque fino ad ultimazione dei lavori, nella fascia oraria 00-24; Il transito veicolare sarà deviato su via Marco Polo e successivamente su via Caboto e via Vespucci allo scopo di bypassare il tratto di via Barrile interessato dai lavori. È autorizzato il transito pedonale che deve essere garantito in totale sicurezza per la tutela della pubblica e privata incolumità.