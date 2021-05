Nuova ordinanza da parte del sindaco, chiude al traffico la via Mauro de Mauro: ecco cosa cambia

"La ditta - fa sapere il Comune - avrà l'obbligo di predisporre tutti gli opportuni accorgimenti come la segnaletica, segnalazione e recinzione degli scavi, fanali luminosi per la segnalazione nelle ore notturne"

Chiude al traffico la via Mauro de Mauro. Ad annunciarlo è il sindaco Galanti ed il capo della Municipale, Giovanna Incorvaia. Nel dettaglio, l’ordinanza prevede l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione per il giorno 14 maggio 2021, nella fascia oraria dalle 7 alle 19 su entrambi i lati della via Mauro De Mauro nel tratto compreso tra la via Gela e la via Luigi Sturzo.

Il motivo della chiusura è dovuto a dei lavori in corso. "La ditta - fa sapere il Comune - avrà l'obbligo di predisporre tutti gli opportuni accorgimenti (segnaletica, segnalazione e recinzione degli scavi, fanali luminosi per la segnalazione nelle ore notturne) per la tutela della pubblica incolumità".