Lavori sul fiume Salso, conclusi gli interventi in contrada Stretto: meno rischi di inondazioni in caso di maltempo

Dopo la messa in sicurezza del ponte in contrada Stretto e la relativa disostruzione e liberazione da anfratti del tratto di fiume attiguo, sono iniziati da circa 24 ore i lavori di messa in sicurezza della foce del fiume Salso.

Ad annunciarlo sono stati il sindaco di Licata Giuseppe Galanti e l’assessore alla Protezione civile Giuseppe Ripellino.

I lavori, progettati e appaltati per una somma di circa 900 mila euro dal Genio civile di Agrigento, diretto da Rino La Mendola con il coordinamento di Franco Pitruzzella, renderanno più sicuro il corso d’acqua consentendo di ridurre i pericoli per la città in caso di piene.

“Interventi – commentano il sindaco Galanti e l’assessore Ripellino - che consentiranno la risagomatura complessiva del fiume Salso che sfocia nella nostra città. Sarà finalmente possibile restituire maggiore sicurezza al nostro territorio, soprattutto in occasione delle piene che ogni anno si verificano quando a monte le piogge sono molto intense”.