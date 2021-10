Lavori in contrada Pozzillo, ecco come cambia la viabilità

I lavori in contrada Pozzillo a Licata, con il conseguente divieto di transito, comporteranno l’istituzione di un percorso viario alternativo.

L’intervento di manutenzione verrà eseguito dalla Rete Ferroviaria Italiana in corrispondenza del passaggio a livello dal 3 al 5 novembre dalle 8 alle 18.

Con apposita ordinanza della responsabile del Dipartimento 4 di Polizia municipale, Giovanna Incorvaia, prevedono un percorso alternativo attraverso il passaggio a livello al km 193+743.

“Rete Ferroviaria Italiana - si legge in una nota - avrà l'obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari (segnaletica, segnalazione e recinzione degli scavi, fanali luminosi per la segnalazione nelle ore notturne) al corretto svolgimento dell'attività di messa in sicurezza e alla tutela della pubblica incolumità istituendo il senso unico alternato regolato da movieri su metà carreggiata, così da garantire il libero accesso ai residenti e il normale e sicuro flusso veicolare nella zona interessata dai lavori”.