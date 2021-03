lannino ("Urbans db"): "Bene l'avvio dei lavori di recupero di villa Regina Elena"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

LICATA. "Accogliamo con soddisfazione l'inizio dei lavori di pulizia e messa in sicurezza della villa comunale Regina Elena a Licata". Lo scrive Danilo Lannino, coordinatore degli Urbans circolo DB, sottolineando che "l'intervento dell'Amministrazione comunale era stato più volte da noi auspicato e sollecitato. Siamo convinti, infatti, che il recupero delle aree di interesse collettivo sia priorità di ogni cittadino e fondamentale per garantire spazi idonei e fruibili ai nostri bambini. Ringraziamo l’Amministrazione licatese per il “silente” ascolto".