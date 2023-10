Incendio nella villa comunale Regina Elena: i vigili del fuoco hanno lavorato per oltre un’ora

L’allarme è scattato poco dopo le 23 quando alcuni residenti della zona hanno chiamato i vigili del fuoco. Un incendio si è sviluppato all’interno della villa comunale Regina Elena, la zona verde più grande della città che già un anno prima era stata danneggiata da un altro rogo.

Sul posto si sono subito precipitati i vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre un’ora prima di domare le fiamme. Sulla natura dolosa dell’incendio ci sono pochi dubbi e, per questo, è stata subito avviata un’indagine per identificare i responsabili.