Incendio deposito Omnia, Arpa esclude rischi di inquinamento per il centro abitato

Nessun rischio per la salute pubblica nel centro città di Licata. Ad escludere possibili conseguenze connesse alla nube di fumo sprigionatasi dal rogo del deposito di rifiuti della società Omnia sono i rilevamenti condotti dall'Arpa Sicilia, che hanno accertato solo una presenza di valori di benzene fuori soglia nei 70 metri intorno all'area del gigantesco rogo innescatosi sabato notte e che è ancora in fase di spegnimento.

A darne notizia è stato il sindaco Angelo Balsamo. "Fortunatamente abbiamo ricevuto dati rassicuranti da parte di Arpa - spiega - per quanto manterremo per un principio di cautela vigenti le attuali ordinanze di chiusura delle scuole fino a sabato e di interdizione di spazi aperti e sospensione delle iniziative all'aperto. Se arriveranno dati diversi da qui ai prossimi giorni valuteremo il da farsi".

Intanto il primo cittadino esprime "un pubblico encomio" ai vigili del fuoco, agli uomini della forestale e a tutti coloro che hanno operato in questi giorni per fare fronte all'emergenza. "Chi non ha visto quanto è accaduto qui a Licata non può capirlo", commenta.

Domani, alle 11, si terrà un incontro in Prefettura ad Agrigento per affrontare il complesso tema dello smaltimento dei rifiuti carbonizzati, divenuti adesso speciali e altamente inquinanti. Proseguono intanto le attività di spegnimento con l'ausilio di elicotteri e con l'uso di mezzi pesanti che stanno "spianando" i cumuli per estinguere tutti i focolai.