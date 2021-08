Riconoscimento a imprenditori del settore alimentare, Pullara: "Premiata l'eccellenza della nostra terra"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Esprimo le mie congratulazioni agli imprenditori licatesi Giuseppe e Salvatore Cuttitta rientrati tra le 15 imprese vincenti selezionate e premiate a livello nazionale da Intesa Sanpaolo. Un giusto e meritato riconoscimento che premia il lavoro e l'eccellenza imprenditoriale della nostra terra.

Continua il percorso di valorizzazione dei risultati, dei progetti e delle ambizioni delle nostre piccole e medie imprese eccellenti. L'azienda licatese di Giuseppe e Salvatore Cuttitta è risultata tra le imprese vincenti 2021 alla terza edizione del programma che premia l'eccellenza delle aziende e delle piccole e medie imprese in Italia, con attenzione particolare ai progetti di rilancio e fattori di successo. Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi a Licata Cuttitta lavora con passione per portare nelle tavole dei siciliani e non solo la frutta più fresca e varia garantendo la massima qualità.

Rivolgo i miei complimenti a Giuseppe e Salvatore Cuttitta che con dedizione e costanza affrontano e superano le difficoltà di ogni giorno per salvaguardare l'eccellenza e la ricchezza del nostro territorio.