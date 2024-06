Dal 20 al 23 giugno sarà la "Giornata mondiale del rifugiato": ecco il programma

A Licata tornano le iniziative della “Giornata Mondiale del Rifugiato”, progetto del Sai, il Sistema accoglienza integrazione, realizzate dalla "Sole società cooperativa sociale", con il Comune di Licata come ente attuatore, e la collaborazione di Parco archeologico Valle dei Templi di Agrigento e l'associazione "AfroDanzando".

Ecco il programma completo della manifestazione:

20 giugno

Alle 18, al Museo Archeologico della Badia, convegno sul tema “Immigrazione e Accoglienza”. Alle 19, in piazza Sant’Angelo, le degustazioni negli stand enogastronomici con prodotti a km zero che saranno aperti ogni sera per tutti i giorni della manifestazione. Alle 20 la degustazione di Cous Cous.

21 giugno

Alle 20, in piazza Sant’Angelo, lo spettacolo “Inclusione, danza e musica”, a cura delle scuole di danza cittadine.

22 giugno

Alle 20, in piazza Sant’Angelo, musiche e balli a cura di “Mohamed & Friends” e del gruppo folk “A Lanterna”.

23 giugno

Alle 20 nel chiostro di San Francesco letture “Nessuno è straniero”, a cura di “Tra le righe”. Alle 20.30 la proiezione del film “La Profezia e la Trasformazione”, a cura dell’Associazione “Le Culture Diverse”. A seguire degustazione di prodotti tipici.