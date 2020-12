“Ha promosso modelli di sviluppo sociali e ambientali", Pino Cuttaia vince il Foodcommunity Awards

Nuovo - l’ennesimo - riconoscimento per lo chef licatese, Pino Cuttaia. Il “maestro” di cucina si è aggiudicato il premio alla formazione cultura gastronomica. Il Foodcommunity Awars ha premiato, dunque, Cuttaia e La Madia.

"Fate cultura, siate ambasciatori del vostro territorio". E' questo il messaggio dello chef. "Con l’evento ’Nnumari - si legge tra le motivazioni del premio - ha promosso modelli di sviluppo sociali e ambientali replicabili e condivisi: un programma volto a educare e sensibilizzare le nuove generazioni".

La quarta edizione dei Foodcommunity Awards, evento organizzato da Foodcommunity.it, ha premiato chef, format, Concept, Ristoranti e Insegne del mondo del food & beverage che si sono particolarmente contraddistinti, nell’ultimo anno, per la crescita del business. La manifestazione, quest’anno organizzata in web edition, ha visto la partecipazione di alcuni tra i principali protagonisti della filiera del gusto, tra cui chef e imprenditori che con il loro lavoro hanno creato valore per il territorio.