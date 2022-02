Sfuma finanziamento da 5 milioni di euro? Pullara chiede sfiducia ma Galanti replica: "E' falso"

"Ennesima occasione persa dal Comune di Licata . Sfuma il finanziamento da 5 milioni per le strade. Ribadisco sfiducia subito per un nuovo sindaco già a giugno”. Lo ha detto il deputato regionale della Lega e presidente commissione speciale all'Ars Carmelo Pullara. "Falsa la notizia della perdita del finanziamento di 5 milioni di euro - replica il sindaco di Licata, Pino Galanti, - . Non abbiamo potuto partecipare al bando per la drammatica situazione finanziaria dell'ente, come tantissime città italiane. I partiti che criticano pensino invece a sollevare un problema politico che riguarda mezza Italia".

Pullara chiede la sfiducia del sindaco

“Leggo -scrive Pullara- post ed interventi sulla mancata approvazione del Consuntivo 2020 da parte del Comune di Licata e sulla perdita dell'ennesimo finanziamento da 5 milioni di euro da utilizzare per il rifacimento delle strade e per opere pubbliche. Da anni -sottolinea il deputato regionale - evidenzio in solitudine, tra tutte le altre disfunzioni, il problema dei bilanci preventivi e consuntivi non approvati dal Comune di Licata che avrebbero avuto evidenti ricadute non solo sull'equilibrio finanziario dell'ente. Siamo in pratica al dissesto, ma anche e soprattutto sulla affidabilità finanziaria del Comune ai fini dell'accesso a finanziamenti o crediti agevolati. Tutti quelli che oggi parlano ma anche quelli che non parlano sono rimasti in silenzio guardando da spettatori come se fosse la lite tra Pullara e Galanti, quasi che Pullara avesse da ridire soltanto perchè ad agosto 2019, cioè 2 anni e mezzo fa, Galanti avesse tradito un patto elettorale ovvero un rapporto personale. Pullara non urlava per quello ma per molto più: l'interesse della città di Licata e dei licatesi". Per Pullara c'è un'unica soluzione tecnica: "Sfiducia subito per un nuovo sindaco già a giugno. Le elezioni amministrative si terranno in Sicilia il 29 maggio. Ma forse qualcuno non è pronto per andare alle elezioni, quindi calcoli di convenienza altro che interesse per la città".

Galanti: "I cittadini non si facciano gettare fumo negli occhi"

"L’amministrazione comunale di Licata rigetta le critiche dopo la falsa notizia della perdita di un finanziamento di 5 milioni di euro. Non avevamo mica quei soldi in tasca e li abbiamo gettati via, semplicemente non siamo stati nelle condizioni di aderire al bando del ministero degli Interni per la difficilissima condizione finanziaria del nostro Comune - ha replicato il sindaco di Licata, Pino Galanti - . Abbiamo trasmesso già nel settembre 2021 ai revisori dei conti il conto consuntivo del 2020, ma considerata la drammatica condizione dell’ente, gli uffici non hanno ancora avuto la possibilità di rispondere a tutti i quesiti posti dagli stessi revisori. Non possiamo, però, non fare alcune considerazioni. I partiti politici che oggi gridano allo scandalo (e guarda caso lo fanno nel giorno in cui scadono i termini, mai prima nel tentativo di trovare insieme una soluzione) una volta per tutte la smettano di fare sterile demagogia (gli interessi della città riguardano tutti o no?) e provino a porre, nelle sedi opportune, una questione politica che riguarda numerosissimi enti da Roma in giù. Fino all’ultimo giorno del mandato, questa amministrazione comunale guiderà la città, senza lesinare impegno e provando a cogliere ogni opportunità. I nostri concittadini, però, siano imparziali: non si facciano gettare fumo negli occhi dai professionisti della politica, del resto abituati ad inseguire la politica per la politica, il potere per il potere. Sempre pronti a gettare la croce su questo o quell’amministratore pubblico, piuttosto che sostenerlo e con lui sostenere la città - ha concluso il sindaco - . I bilanci siamo tutti capaci di farli, chissà se li fanno (con riferimento al proprio operato) anche coloro i quali continuano a dare addosso a chi non ha mai rinunciato a prendersi le proprie responsabilità".

(Aggiornato alle ore 12,20)