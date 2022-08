Festa di Sant’Angelo di mezz’agosto, ecco l’ordinanza: niente bevande in bottiglie di vetro e lattine e zero alcolici

Niente bevande in bottiglie di vetro e lattine durante la festa patronale di Sant’Angelo di mezz’agosto in programma domenica 21 agosto. Con apposita ordinanza del sindaco Giuseppe Galanti, alle attività commerciali ed artigianali, anche in forma ambulante, posti nelle vicinanze della manifestazione, sarà vietato somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine che potrebbero diventare oggetti atti ad offendere.

Disposto anche il divieto di somministrazione e vendita da asporto, sempre nei pressi della manifestazione, di bevande alcoliche e superalcoliche.

Per chi non rispetterà queste disposizioni è prevista una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 500 euro.