Festa di sant’Angelo, ecco come cambia la circolazione stradale

Festa di sant’Angelo martire carmelitano, patrono di Licata. Il sindaco, Pino Galanti, firma l'ordinanza che cambia la viabilità cittadina.

È vietata la sosta di mezzi e cose nei seguenti spazi urbani: Piazza Progresso; all'incrocio tra il corso Umberto I e le vie Carlo Alberto dalla Chiesa e Giarretta;all'incrocio tra il corso Umberto I e le vie Asmara e Tripoli;in corso Filippo Re Capriata, nel tratto compreso tra la via Antonino Licata ei corsi Serrovira, Roma (tradizionalmente,Piano Fontana).

Vietati, inoltre, la sosta e il transito dall’ 1 all’8 maggio dalle ore 00,00 alle ore 24,00 nei corsi Roma, Umberto I, nel corso Filippo Re Capriata e nel tratto di corso Serrovira compreso tra il corso Umberto I e la via Buccari, inoltre, nelle Piazze Progresso e Matteotti edinfine, nel tratto di Piazza Linares compreso tra il corso Umberto I e via La Lumia. Vietati il transito e la sosta a mezzi e cose nella giornata del 5 maggio 2022 dalle ore 8,00 alle 24,00, oltreché sui percorsi sopraelencati, sulle vie costituenti l'itinerario percorso dall'Urna del Santo Patrono:piano Bastione di Mangiacasale, viale XXIV Maggio, via S. Francesco, nei corsi Vittorio Emanuele, Roma, Serrovira e Umberto I;nelle piazze S. Angelo, Confraternita San Salvatore, Progresso, Regina Elena, Duomo, Matteotti, e piazza Della Vittoria.

Vietati, nelle giornate dall’1 all’8 maggio, dalle ore 00,00 alle 24,00, la sosta, il transito e la fermata sugli spazi urbani individuati come vie di fuga o d'accesso privilegiato per i mezzi di soccorso e/o emergenza:

Vie di Fuga: via Sante Buoni; via Di Lorenzo; via San Domenico; via Salonia; via Patti; via Morello; - via Cacici - via Sole — via Gabriele D'Annunzio - via Rizzo - via Giosuè Carducci (tratto compreso tra C.so V, Emanuele via S. Ten. spina) C.so V. Emanuele (tratto compreso tra Piazza Progresso e Piazza Regina Elena.

Percorso per i mezzi di soccorso e/o emergenza: via Mazzini (tratto compreso tra via ArchitettoLicata e via Gaetano De Pasquali),via Gaetano De Pasquali (tratto compreso tra via Mazzini e corso Serrovira) via Architetto Licata (tratto compreso tra via Mazzini e corso Filippo Re Capriata),corso Serrovira (tratto compreso tra corso Filippo Re Capriata e via Buccari), via G. Amendola, via Buccari, via Stazione Vecchia, Piazza Linares, via Solferino, via Giosuè Carducci (tratto compreso fra piazza Sant’Angelo e via Sottotenente Spina), viaSottotenente Spina, via Santamaria (tratto compreso tra via Grangela e piazza Matteotti), piazza Matteotti, via Grangela, via Sottotenente Cellura, Piano Carmona, via Marotta, via Pontillo, via Menotti, via San Paolo, via Egitto.

In deroga alle predette disposizioni, i mezzi destinati all'approvvigionamento degli esercizi commerciali o delle residenze che si affacciano con i rispettivi accessi sui percorsi indicati nell’ordinanza, potranno transitare nelle giornate indicate dalle ore 06,30 e fino alle ore 09,30