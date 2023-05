Elezioni amministrative, tutto pronto per il sorteggio degli scrutatori

Si svolgerà domani, mercoledì 17 maggio, il sorteggio degli scrutatori per le elezioni amministrative in programma il 28 e 29 maggio. Giuseppe Cottitto, presidente della Commissione elettorale comunale, ha fatto sapere che alle 11, presso l’aula consiliare del palazzo di città, si procederà, in pubblica seduta, alla nomina di 210 scrutatori mediante estrazione.

Ad essere estratti a sorte saranno coloro che dal 4 al 9 maggio 2023 hanno presentato regolare istanza per essere nominati.