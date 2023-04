Elezioni amministrative, fumata bianca a Licata: Lega-FI votano Balsamo

"Come precedentemente annunciato, ci presenteremo uniti a sostegno dello stesso candidato sindaco a Licata. A seguito di consultazioni interne sulle due validissime proposte al vaglio del tavolo di centrodestra, abbiamo deciso, in accordo con i diretti interessati, di convergere sulla candidatura dell’Avv. Angelo Balsamo, che ha capacità e visione per poter fare il sindaco, come ha già fatto. Ringraziamo in tal senso Pino Montana che, con vivo senso di responsabilità, ha contribuito alla scelta di eliminare le divisioni, agevolando un percorso forte e unitario. Il nostro obiettivo, infatti, era quello di ricompattare il centrodestra, offrendo ai cittadini licatesi una coalizione forte, competente e capace di restituire a Licata il ruolo che merita, dando ai cittadini licatesi le risposte che aspettano da anni”.

Così in una nota congiunta Annalisa Tardino, commissario Lega Sicilia per Salvini Premier, Riccardo Gallo, vice coordinatore regionale di Forza Italia, la parlamentare regionale di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo, e Carmelo D'Angelo, commissario provinciale della Lega ad Agrigento.