Elezioni, si allunga l'elenco dei candidati: in campo anche Angelo Iacono

Si allunga la lista dei candidati a sindaco a Licata. A scendere in campo con la Dc è adesso Angelo Iacona, consigliere comunale uscente e già amministratore. La sua candidatura è stata decisa nel corso di un’assemblea di partito, alla quale hanno partecipato gli iscritti licatesi alla Dc, coordinata dal commissario regionale Totò Cuffaro e da Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all’Ars.

Nel pomeriggio del prossimo venerdì, 17 marzo, nel corso di una conferenza stampa, Angelo Iacona sarà presentato alla città.

“La Democrazia Cristiana – è il commento del deputato Carmelo Pace – è impegnata attivamente, in Sicilia, in vista dell’ormai imminente competizione elettorale per le elezioni amministrative che riguarderà tanti Comuni".