Realizza miniatura perfetta del faro di Sant'Angelo e la dona al Comune

Una riproduzione fedelissima, in miniatura, del faro “San Giacomo” di Licata, realizzato con materiali di riciclo e completo anche del sistema di illuminazione, è stata donata alla biblioteca comunale “Luigi Vitali” da un cittadino appassionato di modellismo e lettura, il signor Giovanni Morello.

La consegna si è svolta presso la sala lettura “La Marca” della biblioteca civica, alla presenza dell’assessore alla Cultura Salvo D’Addeo, in rappresentanza dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Balsamo.Giovanni Morello, appassionato lettore ed assiduo frequentatore della biblioteca, per apprendere i minimi particolari da riprodurre in scala, si è recato quotidianamente presso la banchina “Marinai d’Italia” ad osservare per ore ed ore l’imponente faro licatese, un tra i più alti d’Europa.