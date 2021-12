Al via "Dolce Natale", una gara di dolci per riscoprire i sapori legati alle tradizioni natalizie

Avrà il via il prossimo 5 gennaio la prima edizione di "Dolce Natale" una gara di dolci natalizi che ha lo scopo di divulgare le peculiarità delle ricette tipiche natalizie e di mantenere vivi i sapori legati alle tradizioni.

"La gara è rivolta tutti i cittadini, grandi e piccini, - sostengono il sindaco Galanti e l’assessore Callea - che hanno voglia di cimentarsi nel mondo della pasticceria per far trascorrere ai bambini un pomeriggio festoso in compagnia della Befana in piazza Sant'Angelo. Ogni partecipante dovrà portare un solo dolce. Saranno ammessi alla gara panettoni, torte, dolci della tradizione licatese o qualsiasi altro dolce della tradizione natalizia. La consegna dei dolci, adeguatamente confezionati e corredati da nome, cognome, recapito telefonico, dal nome del dolce e dai suoi ingredienti, dovrà avvenire almeno mezz'ora prima dell'inizio dell'evento previsto per le 16 del 5 gennaio. La

valutazione dei dolci sarà affidata ad una Commissione giudicatrice che basandosi sull'appetibilità, sulla presentazione del dolce e sulla scelta degli ingredienti attribuirà un punteggio. La decisione della Giuria – concludono Galanti e Callea - sarà resa nota alla fine della stessa manifestazione".

L'adesione dovrà pervenire entro il 31 dicembre tramite mail specificando nome e cognome del partecipante e il numero di telefono, all’indirizzo: ufficio.turismo@comune.licata.ag.it