Contrasto alla dispersione scolastica, nasce il nuovo “Osservatorio di area”

Un nuovo “Osservatorio di area” per combattere il fenomeno della dispersione scolastica a Licata. Il primo incontro di questo progetto si è tenuto a Palazzo Stella a Canicattì, su invito della dirigente Maria Ausilia A. Corsello. Si è parlato anche di promozione del successo formativo.

A rappresentare il Comune di Licata c’erano l’assessore con delega alla Pubblica istruzione Violetta Callea e l’assistente sociale Rossana Iapichino. Presenti, inoltre, i docenti di alcuni istituti scolastici di Licata: Sandro Rotolo (I.C. Marconi), Grazia Floridia e Angela Nicotra (I.C. Leopardi), Annamaria Vecchio e Valentina Castiglione (I. C. Giorgio), Cettina Callea (I.S. Fermi) e Francesca Morello (I.T. Re Capriata).

“L’incontro - ha detto l’assessore Callea - è stato molto proficuo e altamente formativo. La costituzione dell’Osservatorio di area è una grande opportunità che ci viene data per fare rete e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, guardandolo soprattutto, nell’ottica della prevenzione. A Licata, il fenomeno della dispersione scolastica esiste, ma in maniera non eccessiva. Negli anni, grazie al lavoro di squadra realizzato da Comune, Polizia Municipale e Istituzioni Scolastiche, abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Inoltre, con il Distretto Socio-Sanitario D5 che comprende Licata e Palma di Montechiaro, il nostro fiore all’occhiello nel campo dei servizi sociali composto da un’equipe multidisciplinare di professionisti di altissimo livello, riusciamo a dare risposte concrete alle tante necessità del territorio. Proprio ieri abbiamo attivato il caregiver per i disabili gravi e gravissimi e a breve partirà il progetto biennale “Star bene a Scuola” per formare figure professionali per le scuole”.