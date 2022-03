Disabili, presentato alla Regione il progetto per l’accessibilità a spiagge e siti turistici

Si chiama “E…state insieme” il progetto che l’ufficio Servizi sociali del Comune ha presentato all’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per l’accessibilità a siti balneari e non solo e per l’inclusione lavorativa dei disabili. Ad annunciarlo sono stati il sindaco Giuseppe Galanti e l’assessore con delega ai Servizi sociali Calogero Scrimali.

Previsti degli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche per rendere fruibili ai disabili i siti turistici balneari. Per le spiagge è prevista la realizzazione di aree gioco, l’acquisto e il montaggio di apposite pedane, l’installazione di docce e l’acquisto di sedie “Job mare”. Nel centro storico, invece, si procederà con l’installazione di semafori verticali alimentati con pannelli solari per le persone non vedenti, di monta-scale per accedere ai siti turistici e si acquisteranno 4 auto elettriche.

Nel progetto è previsto l’impiego di animatori, assistenti all’igiene, assistenti all’autonomia ed esperti di beni culturali.