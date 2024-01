Dissesto idrogeologico, Dc: "Il Comune è pronto a partecipare ai bandi?"

"L’ufficio del commissario per il dissesto Idrogeologico in Sicilia è pronto a predisporre, per rispondere alle esigenze di salvaguardia del territorio che arrivano da tutta l’Isola, una serie di opere da finanziare, il Comune di Licata è pronto a partecipare ai bandi?".

A porre la questione sono i consiglieri comunali della Dc di Licata, Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto, Salvatore Posata e Francesco Moscato.

“Ci troviamo di fronte – dichiarano – ad una grande opportunità, che non possiamo lasciarci sfuggire. Sappiamo tutti, infatti, che dal punto di vista idrogeologico, quello di Licata è un territorio fragile. La collettività licatese, purtroppo, se ne è resa conto a proprie spese negli anni passati. Perciò chiediamo al Sindaco ed all’Amministrazione Comunale, proprio per evitare che una simile occasione sfumi, se il Comune dispone già di progetti per intervenire sul territorio che possono essere candidati ad ottenere finanziamenti dalla Regione”.

“Nel caso in cui – concludono Russotto, Augusto, Posata e Moscato – il Comune non disponga di simili progetti, chiediamo se non sia il caso di costituire una vera e propria task force per redigerli e presentarli entro i termini di scadenza che, immaginiamo, non saranno lunghissimi”.