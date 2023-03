Crolla vecchia casa disabitata, evacuata una famiglia

Crolla una vecchia e disabitata casa in via Sortino, a Licata, e gli abitanti dell'abitazione attigua - una famiglia, composta da due immigrati - vengono, in via precauzionale, evacuati.

A dare l’allarme, ieri sera, sono stati alcuni residenti della zona. I vigili del fuoco, giunti sul posto, si sono subito assicurati che fra le macerie non ci fosse nessuno e poi hanno messo in sicurezza l’area. Al lavoro, per ore e ore, anche i volontari della Procivis Licata e i tecnici di Protezione civile del Comune.