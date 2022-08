Tutto pronto per "Corri Sant'Angelo", ecco come cambia la viabilità

Si terrà sabato la gara podistica "Corri Sant'Angelo". Il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, ha firmato un'ordinanza che stravolge - con la chiusura delle strade interessate dalla manifestazione - la viabilità.

Divieto di transito e di sosta, a partire dalle ore 16 e fino alla fine della gara, lungo il percorso di piazza Progresso (partenza), corso Roma, via Amendola, corso Serrovia, piazza Linares, via Nazario Sauro, piazza Gondar, viale XXIV Maggio, piazza Della Vittoria, piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, piazza Elena e corso Vittorio Emanuele. Il circuito verrà percorso per 5 volte, con traguardo in piazza Progresso.

Il transito dei veicoli nel tratto di corso Serrovira, compreso tra piazza Linares e via Amendola, - è stato previsto nell'ordinanza - sarà convogliatoin una sola corsia che, per il tempo strettamente necessario, sarà percorribile a doppio senso di circolazione. Il transito dei veicoli provenienti da via Marconi, con direzione centro, dovrà essere convogliato in via Sottotenente Cellura.

La polizia municipale si occuperà della disciplina della circolazione stradale.