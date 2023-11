Contributi per eventi sportivi di rilevanza nazionale, pubblicato l’avviso: ecco come presentare la richiesta

L’ufficio Europa del Comune ha comunicato che la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, ha pubblicato l’avviso per la selezione di richieste di contributo per la realizzazione di eventi sportivi maschili e femminili di rilevanza internazionale ed eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale.

Potranno richiederlo le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata - iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport - e poi i comitati organizzatori regolarmente costituiti, le federazioni sportive nazionali e paralimpiche, discipline sportive associate e paralimpiche, gli enti di promozione sportiva ed enti e società pubbliche o private purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.Le proposte progettuali dovranno avere le seguenti caratteristiche: pregio internazionale o nazionale in caso di eventi sportivi femminili, in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport, impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese, coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani), attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica, adozione di specifiche misure o interventi finalizzati a mitigare o ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente, capacità diffusiva dell’evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l’utilizzo di social media.

Le richieste di contributo, che non potrà essere superiore al 30 per cento dei costi indicati nel piano finanziario dovranno essere caricate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal dipartimento per lo sport che è disponibile qui. Tutto questo entro almeno 20 giorni prima della data dell’inizio dell’evento e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023.