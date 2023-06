Democrazia Cristiana, costituito il gruppo consiliare: "Restiamo all'opposizione"

Ieri sera, in occasione della prima seduta del consiglio comunale di Licata, è stato costituito il gruppo della Democrazia Cristiana. Ne fanno parte i consiglieri Giuseppe Russotto, nominato capogruppo, Tiziana Augusto e Salvatore Posata.

Tiziana Augusto, con 18 voti favorevoli, una scheda nulla e 5 schede bianche, è stata eletta componente dell’ufficio di presidenza del consiglio comunale.

In aula è stato il capogruppo Giuseppe Russotto a ribadire che la DC resta all’opposizione della giunta comunale in carica, guidata dal sindaco Angelo Balsamo.

"In assoluta coerenza con il ruolo politico che ci hanno assegnato i nostri elettori – sono le parole di Russotto – restiamo all’opposizione dell’esecutivo in carica. Non abbiamo intenzione di fare barricate, la nostra sarà un’opposizione costruttiva, ma vigileremo sulle scelte dell’amministrazione comunale, senza fare sconti. Pronti, però, a condividere le azioni che riterremo utili per la collettività che rappresentiamo".

“Con orgoglio - ha concluso il capogruppo della DC in consiglio comunale a Licata - rivendichiamo il fatto che, grazie al consenso degli elettori, la DC esce dalle urne come primo partito a Licata. Sentiamo forte questa responsabilità, siamo pronti a mettere in campo ogni energia per affrontare le sfide che ci troveremo di fronte”.