Confraternita di San Girolamo, papa Francesco ai confrati: "Per voi il dono della gioia e della pace"

Papa Francesco ha scritto una sentita lettera al governatore della Confraternita di San Girolamo della Misericordia di Licata.

Il testo, reso noto dalla stessa realtà religiosa licatese è il seguente: "Grazie mille per la vostra vicinanza! In Gesù si è compiuto il passaggio decisivo dell’umanità, quello dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dalla paura alla fiducia, dalla desolazione alla comunione. Chiedo per tutti voi, il dono della gioia e della pace del Signore Risorto. Prego per le vostre intenzioni e per tutti i vostri cari; Vi chiedo di non dimenticarvi di pregare per me. Che Gesù vi benedica e la Vergine Santa vi custodisca”.

Il governatore della confraternita di San Girolamo Angelo Gambino commenta: "E’ un grande onore ricevere questa lettera. Ci spinge ad impegnarci ogni giorno di più al servizio degli altri con umiltà e preghiera”.