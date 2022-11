Il poeta Lorenzo Peritore premiato al concorso “Una poesia per la pace”: riconoscimento per la sua “Ninna nanna”

Al concorso “Una poesia per la pace” il poeta licatese Lorenzo Peritore ha ritirato a Racalmuto un prremio speciale per la sua “Ninna Nanna”. La cerimonia si è svolta nella chiesa della Madonna della Rocca. L’evento è stato organizzato dall’associazione “Un sogno per domani…” presieduta da Nicolò Macaluso. Il concorso è giunto alla XVesima edizione. Il premio ritirato da Peritore è in memoria del poeta Totò Sciortino di Favara, venuto a mancare alcuni anni fa. A consegnarlo è stato uno dei figli presenti ala cerimonia di premiazione.

Lorenzo Peritore è ormai molto noto in Sicilia per la sua presenza in eventi culturali, non soltanto nella sua città natale Licata, dove è stato ospite fisso degli eventi “Autori in Piazzetta” e “LicatAutori”, ma anche nelle scuole dove viene invitato per far conoscere il dialetto siciliano ai più piccoli. Costante la sua presenza anche come docente al CUSCA, il Centro universitario socio-culturale adulti di Licata, dove tiene delle lezioni durante l’anno accademico. I suoi componimenti sono pieni d’amore ma sono anche di denuncia verso il malcostume. Lorenzo Peritore ha una dote innata per la recitazione, passione che ha coltivato a più riprese nella sua vita, ma anche una grandissima dote quelle di saper essere molto ironico anche nella scrittura narrando storie e personaggi capaci di suscitare risate. E’ stato collaboratore anche del quindicinale “La Campana” e del mensile “La Vedetta”. Sta lavorando al suo terzo libro di poesia che potrebbe vedere la luce il prossimo anno.