Uffici demografici del comune chiusi: ecco perché

Il Comune di Licata subentra nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, gli uffici demografici rimarranno chiusi al pubblico nei giorni di giovedì 17 e venerdì 18 dicembre 2020.

"L’Anpr - dice una nota del Comune - è la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente tutte le anagrafi comunali. Si tratta di un sistema integrato che consentirà ai Comuni di svolgere servizi anagrafici, consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare le attività di statistica. L’Anpr diventerà un punto di riferimento unico per la pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare per i gestori di pubblici servizi".