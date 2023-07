Centri estivi 2023, il Comune rimborsa le famiglie: ecco come aderire

Centri estivi al via a Licata dal 16 agosto al 16 ottobre, ecco le modalità di adesione. A comunicarlo è il Comune, che mette a disposizione dei nuclei familiari con minori di età compresa tra 0 e 17 anni, l'iscrizione gratuita presso gli enti accreditati.

Possono beneficiare dei contributi indiretti i genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, dei frequentanti uno dei Centri estivi organizzati dagli operatori individuati il cui elenco sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune di Licata all’indirizzo: www.comune.licata.ag.it

Le domande verranno ordinate in base ai seguenti criteri di priorità: indicatore ISEE più basso; in caso di parità di ISEE avranno precedenza, nell'ordine, le situazioni con: minori con disabilità; nuclei familiari monoparentali; famiglie in cui lavora un solo genitore.

Il rimborso verrà erogato dal Comune direttamente all'Ente accreditato. A consuntivo, i gestori delle attività estive presenteranno al Comune l'attestazione dell'effettiva frequenza dei minori inseriti presso gli enti.

I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono presentare domanda entro e non oltre il 31 Luglio 2023 compilando l'apposito modulo allegato, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Licata all’ indirizzo: www.comune.licata.ag.it

L 'istanza di partecipazione dovrà pervenire o a mano, presso l'ufficio protocollo generale del Comune (piazza Progresso) nelle ore d'ufficio o tramite pec all'indirizzo protocollo@cert.comune.licata.ag.it.