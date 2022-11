Piano triennale per la prevenzione della corruzione: fino al 15 dicembre spazio alle segnalazioni

Aggiornato il piano triennale per la prevenzione della corruzione, il Comune di Licata invita organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni o organizzazioni a far giungere "suggerimenti, idee, proposte e osservazioni utili per l’aggiornamento dei contenuti del piano.

C'è tempo fino al 15 dicembre 2022 per inviare via pec al Comune all'indirizzo protocollo@cert.comune.licata.ag.it il modulo contenente proposte o osservazioni che può essere scaricato presso la segreteria generale del Comune di Licata, oppure sulla home page e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.licata.ag.it. L'attuale piano si può consultare al seguente link.